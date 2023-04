“È vero che non si può bere l’acqua tonica in gravidanza?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 27 aprile 2023) Salve. Ho bevuto mezzo bicchiere di acquae ho letto che non va bene inper alcune sostanze che possono fare male al feto. Credo di averne bevuta 100/150ml. Devo preoccuparmi? Non so cosa pensare, sono in ansia. Grazie in anticipo. L'articolo proviene daOnLine.