È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 27 aprile 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 28 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Suprematismo bianco, revisionismo storico, razzismo. Il governo Meloni ha un grosso problema culturale. Più che alla sostituzione “etnica” dovrebbe pensare a una sostituzione “etica”. Con lo stato di emergenza, Meloni vuole potenziare i Centri per i rimpatri dove da anni le Ong denunciano continue violenze. Come certifica anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, ...

...il 12 luglio da Sarzana (date e biglietti su vivoconcerti.com) e la partecipazione alsingolo ... che non si tira indietro, soprattutto ora che sta portando dal vivo il suo ultimo albumlo ...... Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra) presentera' dal vivo anche ilsingolo Labitudinead aprile nelle radio, ...È il 27 aprile 1976, è appenailalbum Station To Station . Ziggy Stardust è morto per cedere il posto al Sottile Duca Bianco - Thin White Duke - personaggio che adotta per una sua nuova ...

La Sirenetta, Flounder e Scuttle nel nuovo spot del film remake Disney dividono il web Sky Tg24

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 28 aprile, in tutte le edicole ...Cosa c'è dietro il nuovo video di "Tutti come Te" , nuovo singolo di Alex Britti di cui è uscito oggi il videoclip ufficiale In questo video vi sveliamo le fasi ...