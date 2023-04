E l’economia | stupidi? Thiel chiude il rubinetto dei fondi al Gop

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Appena eletto presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton disse a George Bush, che si credeva sicuro della rielezione: “, stupido!”. Qualcosa di simile deve aver pensato il miliardario e megadonatore repubblicano Peter, uno dei primi sostenitori dell’ex presidente Donald Trump che in seguito ha rotto con lui. Il cofondatore di PayPal, che oltre alla cittadinanza americana conserva quella tedesca per ascendenza e dal 2011 è anche cittadino della Nuova Zelanda, ha detto che non ha intenzione di fare donazioni a nessun candidato politico nel 2024.non è soddisfatto dell’attenzione del Partito repubblicano sulle questioni culturali scottanti, citando l’aborto e le restrizioni sui bagni che gli studenti transgender possono usare nelle scuole come due esempi.crede che i repubblicani stiano ...