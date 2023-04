(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è un Consiglio dei ministri ambizioso fissato per il Primo maggio. L’invasione di campo celebrativo un po’ ha irritato i sindacati, ma di più li ha infastiditi la mancata convocazione di qualche ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La '' dei Direttori generali del ministero della Cultura è, almeno per quello che riporta la lettera inviata dal titolare del ...La caratteristica dei fondi europei per il rilancio e la resilienza è che i fondi vengono sborsati al raggiungimento dell'obiettivo!ladelle liste delle spese, per esempio per lavagne ...Bruxelles sembra insomma dire all'Italia: 'èla' '. - -

È finita la pacchia del 25 aprile. Su cosa giudicare il governo nei prossimi mesi Il Foglio

Lavoro, crescita, Pnrr, Mes. Le prossime settimane daranno la misura piena delle capacità della coalizione guidata da Giorgia Meloni: a partire dal Cdm del Primo maggio ...Sangiuliano bacchetta i direttori del ministero: “Basta ferie il 24 aprile. E il 15 agosto tutti a pranzo da me” - La 'pacchia' dei Direttori generali del ...