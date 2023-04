Dynamite 26 04 23 La comparsa di un vecchio amico

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo a Sunrise, Florida, ed in programma ci sono ben due match titolati, la finale del ‘Four Pillars’ Tournament e molto altro ancora. Nel main event della serata i due pupilli di Don Callis Kenny Omega e Konosuke Takeshita se la vedranno con The Butcher & The Blade. AEW International Championship Match: Orange Cassidy (c) vs. Bandido (3,5 / 5) L’episodio si è aperto con l’ottimo match tra Orange Cassidy e Bandido, quest’ultimo ha dimostrato per l’ennesima volta le sue immense qualità in ring mettendo in seria difficoltà il campione in carica. Nonostante tutto, Orange Cassidy è riuscito a portarsi a casa la vittoria con un guizzo improvviso: il Freshly Squeezed One ha eseguito dal nulla l’Orange Punch seguito dalla Beach Break che è ...