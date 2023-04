Dune – Parte 2 | un primo sguardo esclusivo all’epica conclusione della saga

LEGGI - Da2 a Wonka a Barbie, la Warner Bros. presenta i prossimi film alla CinemaCon ' Non ... Per il primo film ho avuto poco tempo per capire chi fosse, ma adesso fadi me. È stato ......ha confermato che il sequel diè stato girato interamente in IMAX . Intanto Rebecca Ferguson , che interpreta la madre di Paul, ha confessato che secondo suo modesto parere la seconda"è ...... paradiso di biodiversità rigoglioso di palme e mangrovie, disegnato dadi sabbia bianca e ... Uno dei trekking più belli di tutta l'isola, si trova sempre nellasettentrionale, tra ...

Dune 2, debutta il trailer con Timothée Chalamet e Zendaya Sky Tg24

In occasione della presentazione di Dune 2 alla CinemaCon, Zendaya ha parlato della sua presenza nel film che sarà più consistente ...Il primo contributo video di Dune: Parte 2 è stato mostrato al CinemaCon e ha anticipato alcune scene che vedranno coinvolti i vermi della sabbia ...