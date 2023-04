Dritto e Rovescio | le anticipazioni della puntata di oggi | 27 aprile

(Di giovedì 27 aprile 2023) : contrapposizioni ideologiche tra maggioranza e opposizione, giovedì 27, nuovo appuntamento con “”, il talk condotto da Paolo Del Debbio in onda in prima serata su Retequattro. Nel corso, un approfondimento sulle recenti manifestazioni di piazza di protesta all’operato del Governo e sulle contrapposizioni ideologiche tra maggioranza e opposizione: è possibile superarle per dare una risposta ai problemi reali dei cittadini? Leggi anche: Ucraina, ecco come sta il giornalista italiano ferito a Kherson E ancora, una pagina dedicata alla gestione dei migranti, tema più che mai attuale a fronte dell’alto numero di sbarchi nei primi mesi dell’anno. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Maurizio Gasparri, Elisabetta Gualmini, Ettore Licheri, Alessandro ...

Su Rete 4 dalle 21.25. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualita' politico - economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. ...... gioca in maniera intelligente andando a stuzzicare l'australiano sul suo, annulla un set point con un buon servizio e sfrutta l'erroraccio con ildi Kokkinakis per vincere il set. Il ......per ottenere il break a zero. Un break consolidato anche nei game successivi, giocando in maniera aggressiva e impedendo al francese di mettere i piedi in campo e di spingere con il. ...

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti puntata del 20 Aprile Napolike.it

Matteo Arnaldi vince la sua prima partita in carriera in un tabellone principale di un Masters 1000! Il tennista di Sanremo sconfigge in tre set Benoit Paire con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(6) cancell ...Il 26 aprile alle 21 al teatro dell'oratorio di Fiumicello il comico ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children, dialogherà con Valentina Gastaldi e Giovanni Mori approfondendo le loro ...