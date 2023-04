Dove vivono i “paperoni” bergamaschi? Gorle si riprende la vetta – Tutti i dati Comune per Comune

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo la contrazione registrata nell’anno del Covid, tornano a salire i redditi dei: nelle dichiarazioni fiscali presentate nel 2022 e riferite all’anno d’imposta 2021, emerge un balzo di oltre un miliardo di euro, per una ricchezza provinciale complessiva che si è attestata a quasi 18,5 miliardi. Un dato in netta crescita rispetto ai 17,1 miliardi dell’ultima rilevazione, ma anche nel confronto con il 2019, quando si era fermato a 17,6 miliardi: parallelamente è cresciuto anche il numero dei contribuenti, passati dai 799.556 del 2019 agli 808.550 del 2021. Daidiffusi dal Dipartimento delle Finanze, il reddito medio provinciale è stato pari a 22.812 euro, rispettivamente quasi 1.400 e 800 rispetto al 2020 e al 2019: si passa dai 31.424 euro di media dichiarati dai cittadini di, che riconquista lo scettro di ...

Parliamo di 1,287 chilometri quadrati che rendono complesso ai mezzi pubblici raggiungere tutte le periferie, epoco meno di 2,8 milioni di residenti. Ma il totale della popolazione ...... che uno specchietto della Audi A6 si è impennato come un proiettile impazzito per poi conficcarsi nella finestra al secondo piano della casaun'anziana e la sua badante.Il film Pixar è stato diretto da Peter Sohn ed è ambientato a Element City,Fuoco, Acqua, Terra e Ariainsieme. La descrizione delle scene presentate in anteprima Il lungometraggio ...

Dove vivono i "paperoni" bergamaschi Gorle si riprende la vetta ... BergamoNews.it

Le voci di alcuni italiani rientrati con aerei militari dal Sudan, dove la guerra tra esercito e paramilitari infuria da oltre 10 giorni. Atterrati all'aeroporto di Ciampino provenienti da Gibuti, a b ...Una meraviglia nella natura. Benedetta Rossi e suo marito Marco vivono in un paradiso tra le campagne marchigiane. Ecco i dettagli.