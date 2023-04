Dopo la vittoria del ricorso al TAR | Clemente Mimun vende la villa di Sabaudia | “Non voglio più problemi”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pur uscendo da vincitore nelal TAR contro il Comune di, il giornalistaha deciso dire la sua storica. Il contenzioso con la realtà comunale era avvenuta per accessi al mare di Torre Paola, cui la stessa amministrazione gli chiedeva di lasciare libero un varco per l’accesso dei bagnanti alla spiaggia. Una condizione che la moglie del direttore del TG5, Karen Rubi, aveva prontamente portato in Tribunale, forte anche dell’appoggio dei vicini di casa che tenevano lo stesso problema.la suaIl giornalista, a chi gli ha chiesto le motivazioni sulla scelta immobiliare, ha speso queste poche parole: “Non...

Deganello,il parto la foto che emoziona i fan: 'Mi ha stretto la mano per tutto il tempo' Elena Santarelli alle prof: 'I miei figli Non sono obbligata a fare lo show. Pensate ai ...Lanell'Under12 è stata festeggiata dai partenopei dello Sporting Portici che si sono ... Pasqua:la pandemia, italiani e stranieri riscoprono la Toscana 31 Marzo 2023 Giani su ......Sorci e HP Sport sul gradino più alto a Casarano con la Renault Clio R3 Al rientrouna pausa di tre anni, al Rally di Casarano , Sorci ha centrato l'obiettivo postosi, con ladi Classe ...

Brescia, piazza Vittoria invasa dai «maranza»: pestaggi e risse in centro dopo la «sturdy dance» Corriere della Sera

Alessandra D’Aguanno ha vinto 75.000 euro ad Affari Tuoi e ha voluto prendersi una rivincita nei confronti dei bulli che la tormentavano.Di nuovo in marcia. È tempo di tornare in gara per i due campioni olimpici azzurri che saranno al via domenica sulle strade di Madrid nei 10 chilometri. Finalmente per Antonella Palmisano arriva il mo ...