Donne e laici al Sinodo | ecco la rivoluzione di papa Francesco

Il Sinodo dei vescovi apre aie quindi anche alle. La prossima Assemblea generale, prevista in ottobre in Vaticano, vedrà la partecipazione come membri votanti di almeno il 21% di religiosi e consacrate,e ...... un auspicio: che questo cambiamento a un livello così significativo della vita ecclesiale si diffonda ad altri livelli, raggiunga diocesi e parrocchie, facendo sentire tutti i, tutte le...... Presidente della Commissione sulla P2 ma, soprattutto, è stata una donna che per lesi è ... la tenacia e la pazienza con le quali perseguiva i suoi obiettivi, gli idealiche ne ...

Sinodo, papa Francesco apre ai laici e alle donne: per la prima volta ... Fanpage.it

Nella prossima assemblea sulla sinodalità voteranno settanta membri non vescovi selezionati dalle conferenze episcopali e avallati da Francesco ...Papa Francesco rivoluziona il Sinodo dei Vescovi in vista dell'assemblea generale di ottobre sulla Chiesa sinodale disponendo il diritto di voto anche per le donne, oltre che per i laici. Non cambia l ...