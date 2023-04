Dombrovskis | che faccia tosta | “Nuovo Patto Ue accoglie le richieste italiane”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr – Valdis, vicepresidente della Commissione Ue, la spara grossa. Forse non potrebbe fare diversamente da un punto di vista “diplomatico”, ma la dichiarazione fa comunque decisamente ridere, come riportata da Agenzia Nova.: “IlUeleparla del sedicentedi stabilità Ue in un’intervista al Foglio. Secondo il vicepresidente la nuova versione “è equilibrata. Tutti gli Stati membri sono incoraggiati a intervenire nel dibattito, e spero lono nell’ottica di un compromesso costruttivo”. Poi aggiunge: “Non ho ancora ricevuto riscontri dal governo italiano. So però che ledi Roma ...