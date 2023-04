Docente tutor | dal Mim direttiva per riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato unaper riconoscere a chi svolgerà le attività die orientatore unaie delle graduatorie interne. Ilsarà deto in sede di contrattazione integrativa. Il Ministero ha inoltre prorogato al 31 maggio il termine per presentare domanda di candidatura per la posizione dio orientatore. Aipreparazione, chi lo desidera potrà prendere parte al corso di formazione online di 20 ore organizzato da Indire, tramite la piattaforma ScuolaFutura. Quest'ultimo prevederà un programma articolato ...