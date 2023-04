Divieto di esercizio della professione per il chirurgo che operò Angela Iannotta e Francesco Di Vilio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il locale Commissariato di Polizia, su delegaProcura, ha eseguito la misura cautelare deldi esercitare lasanitaria per la durata di dodici mesi disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di S. A. C.,bariatrico operante in diverse strutture sanitarie convenzionate col SSN. Il provvedimento cautelare era stato richiesto da questa Procura all’esito di una indagine avviata a seguitodenuncia degli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, legali di, paziente che era stata operata più volte dall’indagato, e che aveva subito in conseguenza dell’intervento lesioni gravissime che ne avevano messo in pericolo la vita; a questa denuncia seguiva la denuncia dei ...