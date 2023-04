Diretta Napoli - Salernitana | la decisione sulla data | segui LIVE

- Salernitana , è arrivata la decisione sulla data della partita. La gara sarà decisiva per capire quando potrebbe essere ufficiale il terzo scudetto della storia azzurra. Segui tutti gli ...All' ospedale Monaldi diè stata asportata una massa tumorale renale di oltre 4 chili utilizzando la chirurgia ...da Francesco Uricchio , si legge in una nota del Monaldi.... in questo primo scorcio di stagione Rebecca è giunta terza alla mezza maratona die settima ...streaming su Atletica.tv.

Festa scudetto Napoli, le ultime notizie di oggi in diretta: il Casms verso lo slittamento della partita con l ilmattino.it

“Nell'ultimo mese sono stati 2,8 milioni i nuovi casi Covid nel mondo, con 18mila morti. Anche se le varianti virali sono differenti dal boom registrato tra il 2020 e il 2021, il ...In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, la campionessa di sci bergamasca ha manifestato il suo amore per Napoli, cimentandosi anche con il dialetto ...