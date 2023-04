FIRENZE - Secondo atto della semifinale di Coppa Italia : si parte dal 2 - 0 a favore dellamaturato nella sfida d'andata dello stadio Zini, grazie alle reti di Cabral e Nico Gonzalez . Chi passa il turno trova l' Inter che con la vittoria di ieri sulla Juventus si è aggiudicata ...FIRENZE - Laraggiunge l'Inter in finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Alla Viola di Italiano, forte del 2 - 0 maturato allo Zini all'andata, basta lo ...- Cremonese, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma giovedì 27 aprile alle 21,- Cremonese sarà trasmessa su Canale 5 e sarà visibile in streaming su Mediaset ...

Diretta Fiorentina-Cremonese 0-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

La festa è tutta viola, e questo era ampiamente nelle aspettative, i grigiorossi escono tra gli applausi e a testa altissima e anche questo non è certo una sorpresa. Con lo 0-0 del Franchi ribollente ...Inter e Fiorentina saranno una contro l’altra nel match valevole come Finale della Coppa Italia 2022-2023. La 76a edizione della manifestazione nostrana vedrà l’atto conclusivo disputarsi nella serata ...