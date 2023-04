Dimarco segna | soffre e regala una vittoria importantissima all’Inter!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’Inter vince contro la Juventus a San Siro e approda in finale di Coppa Italia (vedi articolo) grazie al golto da Federico: è lui il simbolo dell’intero popolo nerazzurro! GOL PESANTI ? Federicocolpisce ancora. Dopo il golto in Supercoppa Italiana contro il Milan, anche contro la Juventus in Coppa Italia non si fa pregare euna rete decisiva. La sua imbucata nel primo quarto d’ora del match ha mandato in bambola l’intera difesa della Juventus ed è diventata decisiva. Assist al bacio di Nicolò Barella e poi è bastato spingerla in porta. E per un nerazzurro doc come il numero 32 non c’è emozione più grande che decidere un Derby d’Italia e per di più in una partita secca. Con San Siro che intona a gran voce un unico coro in suo onore. L’Inter vince grazie a una bella ...