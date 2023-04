(Di giovedì 27 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La carriera di Federiconon è fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. È stata costruita giorno dopo ...sono diventati diminuiti in numero crescendo per qualità e. Ad ...Sarà mai l'di chiamarsi Federico Nello sport nostro un nome una garanzia: Federica Pellegrini, Federico Chiesa, Federica Brignone. Ed ora aggiungete Federicoche infila gol con il sapor dolce ...E ancora: 'Conosciamo l'che ha Calhanoglu nella nostra squadra, lo stesso discorso vale per Skriniar e. Li stiamo monitorando ogni giorno insieme allo staff medico, cercheremo di ...

Dimarco e l'importanza per l'Inter di avere un ultrà in campo La Gazzetta dello Sport

In panchina coperto da un asciugamano per la tensione, la gioia incontrollata, le parole senza filtri: l’esterno dell’Inter “sanguina” nerazzurro. E non ha mai reciso il legame tra tifo e professionis ...Federico Dimarco, terzino dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria sulla Juventus e l’approdo dei nerazzurri alla finale di Coppa Italia Federico Dimarco, terzino dell’Inter, ha parlato dopo la vittori ...