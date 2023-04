Diffidati Fiorentina-Cremonese | i grigiorossi a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale Coppa Italia

Allenatore: AllegriIndisponibili: Kean, Vlahovic, Kaio Jorge Squalificati: Cuadrado: ... Nella finalissima di Roma del 24 maggio la vincente incrocerà una trae Cremonese (all'...Ecco chi sono idella sfida di San Siro e quelli dell'altra semifinale,- Cremonese INTER - JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI INTER - JUVE, QUANTI BIG A RISCHIO SQUALIFICA PER LA ...SonoOnana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku da una parte; Perin, ... in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma controo Cremonese (giovedì ...

Fiorentina-Cremonese, Coppa Italia: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera OA Sport

Restano ancora almeno due dubbi di formazione in casa Fiorentina in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia di domani sera al Franchi contro la Cremonese. Scontato il rientro in difesa ...Tra questi parecchi big, soprattutto tra i nerazzurri. Ecco chi sono i diffidati della sfida di San Siro e quelli dell'altra semifinale, Fiorentina-Cremonese. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU' I ...