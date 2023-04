(Di giovedì 27 aprile 2023) Via libera dal Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea alladell'ex - ministro degli Esteri Luigi Dia inviato speciale per i paesi del Golfo Persico. I rappresentanti ...

"L'ipotesi di Luigi Dirappresentante speciale dell'Ue nel Golfo continua a rappresentare una grave mancanza di rispettogli elettori italiani - che ne hanno bocciato sonoramente l'operato ...Tanti diplomatici italiani avrebbero avuto le carte in regola - Via libera dal Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea alla nomina dell'ex - ministro degli Esteri Luigi Dia ...Il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops) ha ratificato la nomina di Luigi Dia rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo Persico . Dila nomina a rappresentante Ue nel Golfo Il Comitato, composto dai Rappresentanti dei 27 Stati membri presso il Cops ha preso atto della nomina proposta dall'Alto Rappresentante Ue per la ...

Di Maio verso la nomina TGLA7

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "L'ipotesi di Luigi Di Maio rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo continua a rappresentare una grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani - che ne hanno bocciat ...La nomina di Luigi Di Maio come inviato speciale Ue per il Golfo è passata come punto procedurale senza discussione stamattina alla riunione degli ambasciatori Ue nel comitato politico e di sicurezza.