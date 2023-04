Di Maio inviato Ue nel Golfo | ok dal Comitato politico e sicurezza Cops | La Lega | Grave mancanza di rispetto

AGI/Vista - "Guardate, se c'è uno che può parlare senza sospetto di Diè De Luca. Io penso che dovremmo non perdere mai il senso umano della lotta politica in questo momento. Per me Luigi Diè un cittadino italiano a cui viene destinata una responsabilità. Per me basta questo. Non ho nulla da dire", le parole del presidente della Campania De Luca a margine di una conferenza stampa a ...Leggi Anche Borrell indica Dicomespeciale Ue per il Golfo Persico - La Lega: 'Scelta vergognosa' La Lega: 'Una grave mancanza di rispetto' La vicenda è stata commentata dalla Lega. 'L'...Dinel Golfo Persico: ecco quanto guadagnerà

Di Maio inviato speciale Ue, la Commissione esteri chiede un'audizione: accolta la richiesta della Lega Open

Il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops) ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio a rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo. Il Comitato, composto dai Rappresentanti dei 27 Stati membri pr ...AGI/Vista - "Guardate, se c'è uno che può parlare senza sospetto di Di Maio è De Luca. Io penso che dovremmo non perdere mai il senso umano della lotta politica in questo momento. Per me Luigi Di Maio ...