Di Maio inviato nel Golfo | via libera ambasciatori Ue E il governo italiano non si è opposto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr – Tanto sbraitare, ma nessuna opposizione concreta alla nomina di Luigi Dispeciale Ue nelPersico. Prova ne sia quanto accaduto oggi, con il Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue (Cops), che ha ratificato la nomina dell’ex capo politico pentastellato senza alcuna discussione in merito. Semaforo verde prevedibile, o per meglio dire del tutto scontato, ma è d’uopo far presente che il Comitato in questione è composto dai rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Unione, dunque neppure i delegati italiani si sono opposti alla nomina dell’ex ministro Diche adesso andrà ratificata dal Consiglio Ue per il via libero definitivo. Una procedura, quest’ultima, che non prevede dibattiti. Nel dettaglio, adesso vi sarà prima un passaggio al Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne ...