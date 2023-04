Di Maio inviato nel Golfo | gli ambasciatori dicono sì La Lega s’arrabbia

Primo via libera dagli ambasciatori Ue al Comitato politico e di sicurezza, senza discussione, all'incarico per l'ex vicepremier e ministro degli Esteri Di. Ora il passaggio al gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (Relex), poi in Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) e, infine in un qualsiasi formato del Consiglio per l'...Leggi Anche Dispeciale Ue per il Golfo è un caso per il governo: 'Indicato da Draghi, non è il nostro candidato'. La Lega all'Ue: 'Scelta vergognosa' Oppure - per parlare di cose serie ...... si è espresso sul nuovo incarico che l'ex ministro degli Esteri Luigi Disi appresta a ricoprire nel Golfo Persico comedella Ue . ...

Di Maio inviato nel Golfo Persico, arriva il via libera dagli ambasciatori Ue Sky Tg24

Lo chiamano ancora “bibitaro”, per dileggio: ma è stato capo politico del M5S, vicepremier e ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Ed è con questo viatico, oltre che con la ...La provocazione dell'europarlamentare, che ha raccolto dieci curriculum di altrettanti giovani che sarebbero più qualificati dell'ex ministro M5S. L'intervista ...