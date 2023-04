Di Maio inviato nel Golfo | arriva il primo ok dell' Ue L' ira della Lega

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo la nomina proposta dall'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, il Cosp (composto dai 27 ambasciatoriComunità) l'ha ratificata

La nomina di Luigi Dicomespeciale Ue per ilè passata come punto procedurale senza discussione stamattina alla riunione degli ambasciatori Uecomitato politico e di sicurezza. Ora ci saranno alcuni ...Commentano dalla Lega: Digrave ...dell'ex - ministro degli Esteri Luigi Dia ...- ministro degli Esteri Luigi Di...In caso positivo Dientrerà in carica comeUedal primo giugno. Il 26 aprile la commissione Affari Esteri dell'Eurocamera ha approvato all'unanimità la richiesta dell'...