Del Genio | Non è vittimismo | ma voglia di denunciare

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nella trasmissione "A Tutto Napoli", Paolo Del, Giornalista e Conduttore Televisivo: "C'è un Napoli leggendario. Che entra, di diritto, nella storia del calcio, come una delle più grandi e dominanti squadre del campionato italiano. Poi ci sono giornalisti ed ex calciatori come Sabatini, Marchegiani, Marchisio, giusto per non fare nomi, che tacciono, dopo lo schifo dello scudetto rubato del 2018. Si girano dall'altro lato, dopo gli obbrobri arbitrali della sfida Champions con il Milan. E, poi, hanno il coraggio di dire che non c'è fallo di Milik su Lobotka. Ripeto quello che dissi a novembre: per vincere dobbiamo dominare. Sul filo, ci fotteranno sempre. Il Napoli lo ha capito. E ha stravinto. Non è. Madi". Paolo, grazie di esistere! In quella occasione dicesti che avremmo dovuto ...