Def | Schlein | ' totale inadeguatezza governo | ne dovranno rispondere al Paese'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Delle due l'una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza. In entrambi i casi si dimostra ladi questoe di questa maggioranza, cherisponderne davanti al". Così la segretaria del Pd, Elly. "Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l'Italia e la sua credibilità".

