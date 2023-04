Def | Schlein | siamo al dilettantismo | purtroppo lo paga l' Italia

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Delle due l'una: odi fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza. In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di ...

Lo afferma la segretaria del Pd Elly. "Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e ...Così la segretaria del Pd, Elly. "Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi ......voto dell'Aula che ha respinto la risoluzione della maggioranza sull'indebitamento legato al, è ... 2023 - 04 - 27 18:26:47: "Siamo al dilettantismo ma lo paga l'Italia" 'Delle due l'una: o ...

Def, Schlein all'attacco: "Totale inadeguatezza governo, ne dovrà rispondere al Paese" Adnkronos

La segretaria Dem: "Sono andati sotto su una decisione fondamentale per famiglie e imprese, siamo al dilettantismo ma lo pagano l’Italia e la sua credibilità" ...Per rimediare alla figuraccia su uno dei provvedimenti cardine per il governo, chiedono di forzare il regolamento e addirittura rifare la votazione. Psicodramma nella maggioranza di Giorgia Meloni che ...