Def | Schlein “O sciatteria o prova conclamata divisioni maggioranza”

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabileo alladelledella. In entrambi i casi si dimostra la totale inadeguatezza di questo Governo e di questa, che dovranno risponderne davanti al Paese. Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l’Italia e la sua credibilità”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leggi anche, Giorgetti: "Deputati non si rendono conto"all'attacco: "Totale inadeguatezza governo, ne dovrà rispondere al Paese" Lavoro, Meloni convoca sindacati: incontro domenica ...

