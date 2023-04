(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – “Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle divisioni della maggioranza. In entrambi i casi si dimostra ladi questoe di questa maggioranza, che dovranno risponderne davanti al”. Così la segretaria del Pd, Elly. “Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e quindi sulle famiglie e sulle imprese. Siamo al dilettantismo, il problema è che lo pagano l’Italia e la sua credibilità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Leggi Anche, governo a picco, niente maggioranza assoluta in Aula. Bocciato lo scostamento di ... ha dichiarato la segretaria Pd Elly. 'In entrambi i casi si dimostra la totale ......si rendono conto" La Camera dei Deputati ha detto no allo scostamento di bilancio collegato al. ...le reazioni politiche sia della maggioranza che dell'opposizione La segretaria del Pd Elly...Lo afferma la segretaria del Pd Elly. ' Sono andati sotto per mancanza dei voti necessari sullo scostamento di bilancio, ovvero una decisione fondamentale che impatta sui conti pubblici e ...

Def, Schlein all'attacco: "Totale inadeguatezza governo, ne dovrà rispondere al Paese" Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – “Delle due l’una: o siamo di fronte a un episodio di imperdonabile sciatteria o alla prova conclamata delle ...L'aula della Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024.