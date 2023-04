Def | Meloni | brutto scivolone | non un segnale politico

(Di giovedì 27 aprile 2023) La bocciatura del Def "è stata un, una brutta figura e credo che tutti vadano richiamati alle loro responsabilità", ma non credo ci sia "un" nei confronti del governo.

... in base alle cifre contenute del, autorizza lo scostamento di bilancio. Sono i famosi 3,4 ... Come prevedibile, le opposizioni sono insorte criticando lo scivolone parlamentare del Governo. ...La bocciatura del"è stata un brutto scivolone, una brutta figura e credo che tutti vadano richiamati alle loro ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando con i giornalisti ...2023 - 04 - 27 19:45:40: "sarà approvato, confermiamo il Cdm il primo maggio" 'Ilverrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, manterremo il nostro impegno' compreso il Cdm del primo ...

Psicodramma nella maggioranza sul Def, Meloni: “La bocciatura dello scostamento Uno scivolone” Il Fatto Quotidiano

La presidente del Consiglio è a colloquio con il premier britannico. Il secondo bilaterale dopo quello avuto a novembre a margine della Cop27 in ...La maggioranza non è riuscita ad approvare il primo importante provvedimento economico del governo Meloni per le troppe assenze dei suoi parlamentari ...