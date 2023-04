Def | maggioranza va sotto alla Camera | bocciato scostamento di bilancio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullodi: i voti favorevoli sono stati 195 ma larichiesta era di 201, laha dunquela risoluzione diper 6 voti.lettura del risultato dal presidente di turno, Fabio Rampelli, sono esplosi gli applausi tra i banchi dell'opposizione: "Capisco l'euforia dell'opposizione....". Quindi Rampelli ha aggiunto: "Non essendo stata raggiunta laassoluta la risoluzione" del centrodestra "si intende respinta, non risulta pertanto autorizzato il ricorso all'indebitamento". La seduta è stata quindi sospesa. Sono ...

L'aula del Senato al contrario ha approvato con 110 voti a favore , 59 contrari e 4 astensioni la risoluzione sulproposta dallae con 115 voti favorevoli , 29 contrari e 29 astenuti

L'aula della Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. La risoluzione ha ottenuto 195 voti favorevoli ...Per rimediare alla figuraccia su uno dei provvedimenti cardine per il governo, chiedono di forzare il regolamento e addirittura rifare la votazione. Psicodramma nella maggioranza di Giorgia Meloni che ...