Def | maggioranza sotto | il messaggio di Meloni ai suoi deputati

(Di giovedì 27 aprile 2023) "E’ stato uno scivolone, ho fatto il parlamentare a lungo e so che i segnali politici si danno su altro, ma credo che tutti vadano richiamati alle loro responsabilità" “Non ho parole”. E’ ilche la premier Giorgia, secondo fonti parlamentari, avrebbe scritto nella chat degli eletti di Fratelli d’Italia dopo il voto sul Def che ha visto laandarealla Camera. Quello su Def “è un brutto scivolone, una brutta figura, ma non vedo segnali politici. Affrontiamo una situazione che non è facile”, ha rimarcato, parlando con un gruppo di cronisti nell’hotel a Londra, dopo la visita a Westminster. “Stiamo facendo del nostro meglio. Non ci stiamo risparmiando e credo che non si debba risparmiare nessuno”. Ma il presidente del Consiglio si dice convinta che la mancata ...

Roma, 27 aprile 2023 "Oggi non avete i numeri e sono mesi mesi che ci sentiamo la vostra morale sul fatto che i percettori del reddito di cittadinanza. Ma veniteci voi a lavorare, veniteci voi", le ...... non ci si è resi conto visto che non c'era alcun problema politico, laè compatta...'. ... 'Si andrà comunque al Consiglio dei ministri il primo maggio per l'approvazione del', evidenzia ...Le opposizioni esultano e applaudono, prima di cominciare il fuoco di fila contro una'incapace', contro la 'sciatteria' che 'mette a rischio il' con qualcosa di 'mai accaduto prima'. ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

È partita la corsa del governo Meloni per riapprovare il Documento di economia e finanza, dopo che la maggioranza alla Camera non ha avuto i numeri sufficienti per approvare lo scostamento di bilancio ...Maggioranza sotto alla Camera sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio: i voti favorevoli sono stati 195 ma la maggioranza richiesta era di 201, la Camera ha du ...