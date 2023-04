Def | Maggioranza sotto alla Camera Foti | Completare odg | anche se votazione infruttuosa

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 "Se la conferenza dei capigruppo non viene convocata a questo punto, penso che non possiamo non finire l'ordine del giorno, poi lasaràe sarà", le parole didi Fratelli d'Italia dopo il voto per il Def. / WebTvFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

2023 - 04 - 27 17:41:13 M5S: fallimento epocale del governo dei "pronti" 'La bocciatura della risoluzione disulrappresenta un fallimento epocale di cui non si ricordano precedenti simili nella storia repubblicana. Quanto accaduto alla Camera certifica tutta l'approssimazione e la sciatteria ...Esito a sorpresa del voto sullo scostamento di bilancio, collegato al, alla Camera dei Deputati. La risoluzione, per essere approvata, necessita dellaassoluta pari a 201 voti, ma i favorevoli si sono fermati a 195. Al momento dell'annuncio dell'esito, ...Fratoianni (Verdi - Si): "Mai successo. Da un punto di vista politico e procedurale è plausibile che debbano riscrivere il ...

Non c'è la maggioranza assoluta alla Camera sul Def, respinto lo scostamento di bilancio L'HuffPost

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 'Se la conferenza dei capigruppo non viene convocata a questo punto, penso che non possiamo non finire ...Giorgia Meloni lo ha convocato per varare il decreto lavoro in un giorno simbolico. Ma il governo è in grande difficoltà sul Documento di economia e finanza ...