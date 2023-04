Def | maggioranza sotto alla Camera Cdm lampo per nuovo scostamento di bilancio Meloni | brutto scivolone ma il decreto si farà

... unache ha già gettato la spugna sul Pnrr e oggi non riesce neppure ad approvare lo scostamento di bilancio. Stiamo parlando del, il documento economico più importante", le parole di ...Lo scivolone del centrodestra sulviene condannato anche dal premier Meloni che, in missione nel Regno Unito, non perde l'occasione per tirare le orecchie alla suadi governo. 'Un brutto scivolone, è stata una brutta ...Nessun problema invece al Senato dove l'aula ha approvato con 110 voti a favore, 59 contrari e 4 astensioni la risoluzione sulproposta dallae con 115 voti favorevoli, 29 contrari e ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

Roma, 27 apr. (askanews) - L'aula della Camera ha bocciato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, su cui serviva la maggioranza dei componenti. I voti favorevoli sono stati 195 m ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza non ha alibi: siamo infatti dinanzi ad un dato politico enorme e senza precedenti in materia di bilancio dello Stato. Non avere i numeri alla Camera e non r ...