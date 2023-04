Def | maggioranza sotto alla Camera Cdm alle 18 30 per varare un nuovo scostamento di bilancio Giorgetti | ?deputati non si rendono conto

La"evidentemente non crede nel suo stessoe si sfalda nel voto sulla risoluzione relativa allo scostamento di bilancio" ha dichiarato Debora Serracchiani , deputata e responsabile ..."Ilè finito, non è mai successo che lanon si presentasse", corre a dichiarare Nicola Fratoianni . "È solo una questione di coordinamento dell'Aula, non c'è alcun significato ...La risoluzione dellaper l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento non e' stata approvata a causa dell'assenza di sei voti (erano indispensabili 201 si'). Le opposizioni hanno ...

Non c'è la maggioranza assoluta alla Camera sul Def, respinto lo scostamento di bilancio L'HuffPost

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 'Se la conferenza dei capigruppo non viene convocata a questo punto, penso che non possiamo non finire ...Giorgia Meloni lo ha convocato per varare il decreto lavoro in un giorno simbolico. Ma il governo è in grande difficoltà sul Documento di economia e finanza ...