Def | M5S | ' fallimento epocale del governo dei ' pronti' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La bocciatura della risoluzione di maggioranza sul Def rappresenta undi cui non si ricordano precedenti simili nella storia repubblicana. Quanto accaduto alla Camera certifica tutta l'approssimazione e la sciatteria deldei ''. O forse nella maggioranza c'è stata una definitiva presa di consapevolezza sull'evanescenza del Documento presentato da Meloni e Giorgetti. Quest'ultimo ha dichiarato che molti deputati 'non si sono resi conto': se così fosse, abbiamo una fotografia definitiva dell'inadeguatezza dell'attuale maggioranza”. Così in una nota congiunta i parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato.