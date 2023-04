Def | la maggioranza va sotto per sei voti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sarà necessario un nuovo consiglio dei ministri per dare il via libera al Def (Documento di economia e finanza), dopo che - per la prima volta nella storia - il documento è stato bocciato alla Camera. ...

