Leggi Anche, governo a picco, nienteassoluta in Aula. Bocciato lo scostamento di bilancio. Stop al taglio del cuneo fiscale: servirà un nuovo cdm Cosa succede ora - Corsa del governo ...Così il leader del M5s Giuseppe Conte commenta a Brescia il voto in Aula alla Camera delche ha visto laandare sotto. 'Avevano apparecchiato tutta una giornata del Primo maggio - ..."Non essendo stata raggiunta laassoluta alalla Camera - ha spiegato - il governo ha ritenuto opportuno riconvocarsi per riformulare la relazione sullo scostamento. Benchè si sia ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

Il testo bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no. La mancata approvazione ha determinato l'impossibilità di votare le risoluzioni sul Def. Così ...La maggioranza non è riuscita ad approvare il primo importante provvedimento economico del governo Meloni per le troppe assenze dei suoi parlamentari ...