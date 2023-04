Def | la maggioranza va sotto alla Camera | scostamento di bilancio respinto per 6 voti

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’Assemblea dellaha mancato il tetto dellaassoluta per autorizzare il governo a ricorrere a ulteriore indebitamento

sotto alla Camera sul. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento. I voti favorevoli sono stati 195 ma larichiesta era di 201. Applausi delle opposizioni ...La Camera ha dunque bocciato la risoluzione disullo scostamento per 6 voti. I sì sono stati infatti 195 ma larichiesta era di 201. Alla lettura del risultato dal presidente di turno, Fabio Rampelli, sono esplosi gli applausi tra i banchi dell'opposizione: 'Capisco l'euforia dell'opposizione....'. ...... per la quale è richiesta unaqualificata, determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul. Dopo quasi un minuto di incertezza è partito l'applauso dell'opposizione.

Camera boccia scostamento di bilancio Il Sole 24 ORE

