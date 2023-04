Def | la maggioranza va sotto alla Camera | ovazione tra i banchi dell’opposizione Il governo convoca un Cdm urgente – Il video

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per approvare la risoluzione che autorizza lo scostamento di Bilancio, al centrodestra serviva laassoluta dei voti. Numeri che la coalizione trainata da Giorgia Meloni non è riuscita a garantire oggi, 27 aprile,dei deputati. «Solo inesperienza, nessun segnale politico», prova a spiegare Maurizio Lupi. Resta il fatto che l’Aula di Montecitorio ha respinto la risoluzione collegata al Def che prevedeva uno scostamento di 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. Con 195 voti favorevoli, 19 contrari e 105 astenuti, il testo non è passato. Sono mancati sei votisoglia necessaria. «Chi era in missione non aveva capito forse la situazione», racconta sempre Lupi, in Transatlantico. Poco prima, c’è stato un momento di stallo tra idei deputati. La lettura dei voti, ...

Leggi Anche, governo a picco, nienteassoluta in Aula. Bocciato lo scostamento di bilancio. Stop al taglio del cuneo fiscale: servirà un nuovo cdm Cosa succede ora - Corsa del governo ...Così il leader del M5s Giuseppe Conte commenta a Brescia il voto in Aula alla Camera delche ha visto laandare sotto. 'Avevano apparecchiato tutta una giornata del Primo maggio - ...... per la quale è richiesta unaqualificata, determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul. Dopo quasi un minuto di incertezza è partito l'applauso dell'opposizione. Perchè ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

Lo scivolone del centrodestra sul Def viene condannato anche dal premier Meloni che, in missione nel Regno Unito, non perde l'occasione per ...Erano assenti 25 membri della maggioranza. L’aula della Camera ha respinto la risoluzione proposta di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel ...