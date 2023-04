Def | la maggioranza va sotto alla Camera | “Ovazione dai banchi della minoranza” Subito scatta una convocazione d’urgenza del Consiglio dei Ministri

(Di giovedì 27 aprile 2023) feed Oggi il Governo di Giorgia Meloni, vaper la prima voltaPer approvare la risoluzione che autorizza lo scostamento di bilancio, al Governo serviva laassoluta dei voti, manon è arrivata. Mentre Giorgia Meloni è in visita a Londra, oggi in Italia è una giornata grigia, perchè il Def, lo scostamento che finanziava 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2023, è stato fermato con 195 voti a favore, 105 astenuti e 19 contrari. Al Centrodestra sono mancati sei voti, assenti perchè daimancavano parlamentari, con assenza ingiustificata. “Non esiste nessun problema politico, ma è stato una disorganizzazioneseduta in Aula”, prova a calmare ...

Nessun problema invece al Senato dove l'aula ha approvato con 110 voti a favore, 59 contrari e 4 astensioni la risoluzione sulproposta dallae con 115 voti favorevoli, 29 contrari e ...... penso che non possiamo non finire l'ordine del giorno, poi la votazione sarà infruttuosa e sarà infruttuosa", le parole di Foti di Fratelli d'Italia dopo il voto per ilalla Camera. / WebTv ...... per la quale è richiesta unaqualificata, determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul. Sono in tutto 45 i voti mancanti alla. Numeri che hanno comportato ...

I 45 deputati assenti fanno mancare la maggioranza alla Camera. E il Def deve tornare di nuovo in cdm. Dopo l’allarme di Goldman Sachs, il passo falso rischia di minare la credibilità del governo all’ ...Il voto è avvenuto solo per i 6 membri eletti da palazzo Madama, mentre alla Camera l’ordine del giorno è saltato a causa della caduta della maggioranza sul Def. Alla fine, i voti al Senato sono ...