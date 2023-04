Def | incidente “tecnico” alla Camera | manca la maggioranza Convocato un Cdm per risolvere

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023)di percorso sul Def, dove la risoluzione dellaper lo scostamento di bilancio, a causa di alcune assenze, non è passata per soli sei voti poiché era richiesta laassoluta: i favorevoli sono stati 195, i voti che sarebbero stati necessari erano 201. Al Senato il testo sullo scostamento di bilancio è stato approvato con un margine amplissimo: 115 sì, 29 no e 29 astenuti. Dunque, l’di Montecitorio è privo di significati politici, nonostante l’opposizione abbia scompostamente cercato di attribuirgliene. Mollicone: “Solo una questione di coordinamento d’Aula” “È solo una questione di coordinamento dell’Aula, non c’è nessun significato politico”, ha sottolineato il deputato di FdI, Federico Mollicone, parlando con i cronisti e ...