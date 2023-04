(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Come ha detto il presidente Meloni, è stato unoche serve anche da. Inoltre quando i deputati erano 630 una assenza valeva assolutamente molto meno rispetto ad ora che sono 400". Lo ha dichiarato a Porta a Porta il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso. "Questo deve essere chiaro a tutti e questo episodio lo ha ribadito. In questo caso non c'era nemmeno la questione di essere battuti, perché i voti favorevoli erano 195, e visto in questo caso il voto particolare il quorum era 201. Francamente aver fatto una scivolata di questo tipo su un argomento per noi molto importante ha poca giustificazione. È unaper stringere i bulloni da parte di tutti. Peraltro quello di Fratelli d'Italia oggi era il gruppo parlamentare più presente fra ...

... penso che non possiamo non finire l'ordine del giorno, poi la votazione sarà infruttuosa e sarà infruttuosa", le parole didi Fratelli d'Italia dopo il voto per ilalla Camera. / WebTv ...'È lo stesso governo - riprende la nota dem che con ilinvoca la moderazione salariale, non ... Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso, replica direttamente al Partito ...La novità è il taglio del cuneo fiscale con i 3,4 miliardi recuperato nelalzando lievemente l'... Come ha detto il capogruppo alla Camera di Fdi, Tommaso, "il Pd è nervoso perché il governo ha ...

Def: Foti, 'scivolone serva di lezione' - Civitavecchia Civonline

Neanche il tempo di arrivare da Sunak, che la Premier viene avvertita che il governo va sul Def. Da Londra arriva l'ordine: “Ma questi sono dei pazzi… ...AGI/Vista - "Se la conferenza dei capigruppo non viene convocata a questo punto, penso che non possiamo non finire l'ordine del giorno, poi la votazione sarà infruttuosa e sarà infruttuosa", le parole ...