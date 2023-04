Def | da ' ero in bagno' a impegni altrove | le ' giustificazioni' di 45 assenti del centrodestra

... dove il centrodestra, a sorpresa, è inciampato sullo scostamento di bilancio, mettendo in forte imbarazzo palazzo Chigi e la sua premier Giorgia Meloni su un tema delicato come il. Come sempre ...Tranne Rubano, che spiega all'Adnkronos cosa è successo: ''a Roma. Sono stato in conferenza stampa con il coordinatore nazionale Tajani per la presentazione della 'due giorni' di Fi a Milano ai ...La maggioranza è finita sotto alla Camera sultra lo stupore generale, in primis dell'opposizione, che ha impiegato un po' di tempo prima di ... 'a Roma. Sono stato in conferenza stampa con il ...

Def, da 'ero in bagno' a impegni altrove: le 'giustificazioni' di 45 ...

(Adnkronos) – Troppi impegni (altrove) o malati. Tattica studiata a tavolino per mandare segnali politici precisi, magari agli alleati. O semplicemente sciatteria, unita a un po’ di distrazione. Varie ...Luca Josi commenta lo scivolone alla Camera della maggioranza di governo sul Def per via delle numerose assenze: "Erano tutti a fare un lunghissimo ponte..." ...