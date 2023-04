Def | Cottarelli | ' per Giorgetti deputati non si rendono conto? Siamo messi bene'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Lo scostamento di bilancio non viene approvato dalla Camera, cosa senza precedenti.commenta: 'Nessun problema politico, è che io non sanno o non si'. Ah,proprio…". Così Carlosu twitter.

Così il Senatore Carlo, capogruppo Pd in commissione Finanza e Lavoro, intervenendo in aula al Senato in discussione generale delIl Parlamento discuterà presto il primo Documento di Economia e Finanza () del Governo Meloni. Mi limiterò ad alcuni punti più rilevanti. Primo , il governo ha rivisto verso l'alto il tasso di crescita del Pil per il 2023 (dallo 0,6 all'1%). È una revisione ragionevole ...... Guido Crosetto (Difesa) e Raffaele Fitto (Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr), Carlo,...fiducia che - ha quindi aggiunto il presidente di Confcommercio - ritroviamo anche nel recente, ...

Ultimo'ora: Def: Cottarelli, 'per Giorgetti deputati non si rendono ... La Svolta

L'economista, nel corso della trasmissione "Financialounge.com On Air", commenta lo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le stime contenute nel Def e le prossime mosse dell ...Def, Pnrr e misure economiche del governo. Sono questi i principali temi analizzati da Carlo Cottarelli, economista e senatore del Partito democratico, in un'intervista con il direttore di Fanpage.it, ...