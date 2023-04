Def | Camera boccia risoluzione maggioranza su scostamento bilancio

17.10boccia scostamento bilancio Via libera dall'Aula del Senato alla risoluzione sul Documento di economia e finanza proposta dai gruppo di maggioranza (FdI, FI, Lega, Civici). 110 voti a ...MILANO - Colpo di scena alla. La maggioranza di governo non ha raccolto i voti sufficienti per approvare la relazione del governo sullo scostamento di bilancio previsto nel. Hanno votato a favore solo in 195, a fronte ...Maggioranza sotto allasul. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento. I voti favorevoli sono stati 195 ma la maggioranza richiesta era di 201. Applausi delle opposizioni nell'emiciclo di ...

Def: maggioranza sotto alla Camera, respinto scostamento per sei voti Il Sole 24 ORE

I deputati non hanno capito cosa fosse successo: l'opposizione è esplosa in un applauso a un minuto dall'esito del voto [Video] ...L'Aula della Camera respinge la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è ...