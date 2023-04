Def | bocciato lo scostamento | il governo va sotto alla Camera 25 assenti nella maggioranza

(Di giovedì 27 aprile 2023)sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullodi bilancio : i voti favorevoli sono stati 195 ma larichiesta era di 201, laha ...

Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è statocon ...risoluzione sullo scostamento di bilancio non consente infatti di votare le risoluzioni sul. L'...Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è statocon ... determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul. Dopo quasi un minuto di incertezza ...Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è statocon ... determinasse l'impossibilità di votare le risoluzioni sul. Dopo quasi un minuto di incertezza ...

Def, maggioranza va sotto alla Camera: bocciato scostamento di ... Adnkronos

Roma, 27 apr - “È un fatto gravissimo e anzi inedito, non era mai successo nella storia della Repubblica: il Parlamento ha bocciato lo scostamento e quindi in questo momento saltano tutti i provvedime ...Maggioranza sotto alla Camera sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio : i voti favorevoli sono stati 195 ...