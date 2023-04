Def | alla Camera la maggioranza va sotto sullo scostamento di bilancio

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) –sul Documento di Economia e Finanza. Per 6 voti non è passata la risoluzione del centrodestradi. I voti favorevoli sono stati 195 e larichiesta era di 201. La seduta è stata sospesa. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

