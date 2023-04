Decisione Agcom | derby Milan-Inter in chiaro per tutti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sarà trasmessa inla semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio tra. Lo precisa l’, in una nota, in cui spiega che «sulla base dell’articolo 33 del Testo unico...

Sarà trasmessa in chiaro la semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio tra Milan e Inter. Lo precisa l', in una nota, in cui spiega che "sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, con delibera n. 131/12/...... come stabilito dalla Legge di Bilancio del 2019,confermata poi dal Decreto Rilancio del ... con l'Autorità della Concorrenza () che ha fatto ricorso contro il Governo, il Tar di Lecce ...... come stabilito dalla Legge di Bilancio del 2019,confermata poi dal Decreto Rilancio del ... con l'Autorità della Concorrenza () che ha fatto ricorso contro il Governo, il Tar di Lecce ...

Gioco d'azzardo, Tar Lazio conferma decisione Agcom contro Meta Agenzia ANSA

Si apre un piccolo grande spiraglio nella vicenda tra Siae e Meta che un mese fa ha determinato la scomparsa da Facebook e Instagram delle canzoni protette dalla società italiana degli ...Partite Europa League in chiaro, ecco cosa dicono le norme sulla trasmissione di eventi di “grande risonanza nazionale” ...