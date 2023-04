(Di giovedì 27 aprile 2023) La convocazione del Consiglio di ministri il primo maggio, sui temi del lavoro, è marketing, propaganda, fumo negli occhi per coprire una politica che blandisce e asseconda i potentati economici, first appeared on il manifesto.

Ogni investimento poiché è rilevante e produce debito per il nuovo patto deve essere valutato attentamente. Quindi occorre privilegiare solo la spesa che effettivamente produce un risultato positivo. La proposta di riforma del Patto prevede che resteranno invariati i valori di riferimento del 3% per il deficit e del 60% per il debito. Al termine del piano sulla spesa concordato da ciascuno Stato. Molto spesso, il debito aumenta per una cattiva qualità della spesa pubblica, non soltanto per fare investimenti positivi. Questa riforma consentirà di avere lo spazio necessario per investire.

Debito e spesa le crepe utili alla sinistra Il Manifesto

Prendiamo atto che così non è. Ogni spesa di investimento, poiché è rilevante e produce debito per il nuovo patto, deve essere valutata attentamente. Quindi, occorre privilegiare solo la spesa che ...Non c’è la sterzata rigida sulle nuove regole europee per i conti pubblici. Che invece prevedono piani concordati con la Commissione europea dagli Stati Ue indicando solo un percorso di ...