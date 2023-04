De Siervo | “Il calcio italiano è tornato al vertice dello sport mondiale”

Le dichiarazioni Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ospite allo Sports Summit a San Paolo. PAROLE - "is back non è soltanto uno slogan, significa che il ...... dove diverse personalità si sono alternate sul palco per discutere il futuro del mondo dello sport e delin particolare. Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha ...... dalle sette del mattino a mezzanotte, un ricco palinsesto dedicato al campionato didella ... - ha affermato l'Amministratore Delegato Luigi De- Ringrazio tutte le aziende che hanno ...

De Siervo, la Serie A è tornata al vertice dello sport Agenzia ANSA

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha confermato la creazione di un canale per trasmettere le partite: le parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha conferm ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha confermato i progressi del calcio italiano a livello mondiale: le dichiarazioni Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha co ...